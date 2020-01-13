Белгородскому блогеру пригрозили отлучением от церкви и судом из-за вопросов о съезде духовенства

Блогеру из Белгорода Владимиру Корневу Белгородская епархия пригрозила «отлучением от церкви», а также иском о клевете из-за вопросов о съезде духовенства. «Духовное предостережение» Корневу опубликовали на сайте Белгородской митрополии.

Епархия, как следует из сообщения, недовольна тем, что Корнев отправил нескольким священникам СМС, чтобы, как пишут авторы «предостережения», «выведать нечто» о декабрьском съезде священнослужителей.

«Поскольку он [Корнев] получил известность как скандальный блогер, промышляющий на „жареном“, то очевидно, что речь идет о подготовке некоего клеветнического материала на Церковь», — говорится в тексте на сайте епархии.

Как пояснил сам Корнев, он связывался с двумя священниками из Старого Оскола, которых на съезде якобы отчитали за обсуждение митрополита. Об этом Корнев узнал из анонимного письма в почте телеграм-канала «Белгород № 1», который он ведет.

Блогер не получил комментариев от священников, в итоге никакого материала он не выпустил.