Патриарх Кирилл потребовал от спевшего «Мурку» священника уехать из Москвы

Патриарх Кирилл потребовал от священника, спевшего «Мурку» в трапезной храма, покинуть Московскую епархию. Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Он подтвердил, что исполнившим «Мурку» священником является архимандрит Венедикт (Цирковый). Ему предписано в течение дня вернуться в Тираспольскую епархию в Приднестровье, где он служит клириком.

Ранее имя спевшего «Мурку» священника радиостанции «Говорит Москва» назвал протодиакон Андрей Кураев. По его словам, архимандрит Венедикт является личным секретарем архиепископа Тираспольского Саввы и служит в московском Храме иконы Божьей матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово. Кураев предположил, что именно там архимандрит и исполнил «Мурку.