Патриарх Кирилл потребовал от спевшего «Мурку» священника уехать из Москвы

Интерфакс
14:40, 4 апреля 2018
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Патриарх Кирилл потребовал от священника, спевшего «Мурку» в трапезной храма, покинуть Московскую епархию. Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Он подтвердил, что исполнившим «Мурку» священником является архимандрит Венедикт (Цирковый). Ему предписано в течение дня вернуться в Тираспольскую епархию в Приднестровье, где он служит клириком.

Ранее имя спевшего «Мурку» священника радиостанции «Говорит Москва» назвал протодиакон Андрей Кураев. По его словам, архимандрит Венедикт является личным секретарем архиепископа Тираспольского Саввы и служит в московском Храме иконы Божьей матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово. Кураев предположил, что именно там архимандрит и исполнил «Мурку.

В начале апреля в интернете распространилось видео, на котором священник в церковном облачении поет «Мурку» в трапезной храма. Достоверных данных о том, когда и где была сделана эта запись, нет.
Александр Волков назвал поведение священника недопустимым. «Ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого», — написал он в фейсбуке.
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