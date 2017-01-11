Новосибирский митрополит назвал балет Чайковского «Щелкунчик» «оккультной постановкой»
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон на премьере оперы «Рождество» Ираиды Сальниковой в Новосибирском театре оперы и балета назвал балет Петра Чайковского «Щелкунчик» «оккультной постановкой». Об этом сообщает сайт «НГС».
Митрополит пояснил, что одной из целей создания «Рождества» было «сделать такую постановку, чтоб можно было каждый год в Святки, или день Рождества Христова, или в Новый год показывать» — в том числе вместо «Щелкунчика», который часто ставят в это время года.
«Щелкунчик — он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова», — цитирует митрополита «НГС».
Композитор оперы «Рождество» — жена новосибирского священника РПЦ Ираида Сальникова. В основу либретто оперы лег евангельский сюжет о Рождестве, а хор во время постановки исполняет произведения на стихи русских поэтов, — пояснила Сальникова. «Рождество» — не первая постановка Ираиды Сальниковой в НОВАТе. В прошлом году она представляла публике ораторию о князе Владимире.