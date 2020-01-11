Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за крушение украинского самолета

Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитное военно-политическое формирование Ирана, взял на себя ответственность за украинского «боинга» под Тегераном. Об этом сообщил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

«Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему», — сказал Хаджизаде (цитата по РИА Новости).

Система противовоздушной обороны Ирана приняла пассажирский самолет за крылатую ракету, сообщил Хаджизаде.

11 января Генштаб Ирана сообщил, что самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся под Тегераном, был сбит иранской ракетой ПВО.