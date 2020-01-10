Власти Абхазии заявили об участии в попытке переворота «украинцев из ДНР»

В протестах в Абхазии, которые власти республики считают попыткой госпереворота, участвовали украинцы, назвавшие себя гражданами самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом «Интерфаксу» сообщили в администрации президента Абхазии.

Издание «Sputnik Абхазия» сообщало, что один из организаторов митинга 8-9 января — Ахра Авидзба. Вероятно, речь идет о командире ДНР с позывным Абхаз. «Эхо Кавказа» называет его «героем ДНР».

Ахра Авидзба в Абхазии Эхо Кавказа

В Сухуме протестующие требуют отставки главы республики Рауля Хаджимбы, 9 января они заняли здание администрации президента Абхазии. Парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе, где призвал его сложить президентские полномочия, тот ответил отказом.

Хаджимба стал президентом Абхазии по итогам второго тура выборов в сентябре 2019 года. За Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квициния — 46,17%.