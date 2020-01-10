Власти Абхазии заявили, что противники главы республики завладели оружием в администрации президента

Активисты в Абхазии, занявшие 9 января здание администрации президента республики, вскрыли оружейные комнаты и завладели оружием. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба.

«Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти. Как мне доложил один из руководителей ГСО (государственной службы охраны), несколько единиц оружия им удалось вернуть. Ведутся переговоры о возращении всего похищенного оружия», — сказал Килба.

Секретарь Совбеза отметил, что власти Абхазии не планируют 10 января силой освобождать здание администрации президента, но это может произойти в будущем.«Все зависит от развития ситуации и результатов переговоров, которые, возможно, пройдут в ближайшее время», — сказал Килба. Он добавил, что «будут приложены всевозможные усилия», чтобы люди, занявшие здание, покинули администрацию.

10 января сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимбы устроили возле здания правительства республики акцию в его поддержку.

9 января участники акции протеста заняли здание администрации президента Абхазии. Они потребовали, чтобы глава республики Рауль Хаджимба ушел в отставку. Парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе, в котором призвал его сложить президентские полномочия. Рауль Хаджимба ответил отказом.

Рауль Хаджимба стал президентом Абхазии по итогам второго тура выборов, прошедшего в сентябре 2019 года. За него проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квициния — 46,17%. Квициния пытается оспорить результаты голосования в суде. Верховный суд рассмотрит его иск 10 января.

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