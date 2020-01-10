СБУ назвала ракетную атаку и теракт приоритетными версиями крушения «боинга» в Иране

Украина рассматривает ракетную атаку и теракт в качестве приоритетных версий катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов. Вместе с тем он предложил не делать поспешных выводов о причинах крушения лайнера.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, в свою очередь, что Киев выступает за создание «международной коалиции, которая будет заниматься расследованием» катастрофы.

По словам Пристайко, Украина настаивает на том, чтобы записи черных ящиков упавшего «боинга» были отправлены для исследований в Киев. Пока решения по этому поводу не принято.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее сообщил, что рассматриваются три основные версии катастрофы «боинга» — попадание зенитной ракеты, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о ракетной атаке «не исключается, но на сегодня не является подтвержденной».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждают, что украинский «боинг» был сбит иранской ракетой. Целый ряд мировых изданий со ссылкой на неназванных официальных лиц вечером 9 января выдвинули такую же версию.