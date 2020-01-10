Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о том, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит в Иране ракетой, «не исключается, но на сегодня не является подтвержденной».

«С учетом последних заявлений лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров, прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — написал Зеленский в своем фейсбуке.

«Наша цель — установить безоговорочную истину», — подчеркнул президент Украины.

Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» разбился под Тегераном 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе граждане Канады и Великобритании. 9 января канадские и британские официальные лица заявили, что есть доказательства того, что самолет был сбит иранской ракетой. Иран эту версию категорически отрицает, заявляя о «психологической войне».