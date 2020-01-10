Бизнесмена в Москве арестовали за попытку подкупить замминистра транспорта бутылкой водки и 10 тысячами долларов

Предпринимателя в Москве отправили под домашний арест по делу о попытке дать взятку заместителю главы Минтранса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, бизнесмен Владимир Колпаков предложил заместителю министра Владимиру Токареву 10 тысяч долларов и бутылку водки «Белуга» за покровительство по работе.

Источник ТАСС уточнил, что предприниматель руководит компанией, которая сертифицирует оборудование для ремонта железнодорожного транспорта.

Токарев после этого написал заявление в СК. Домашний арест Колпакову назначили до 29 февраля, дело расследуют по статье о покушении на дачу взятки в особо крупном размере, сообщили ТАСС в Пресненском суде, где бизнесмену выбирали меру пресечения.