Следователя СК по особо важным делам заподозрили во взятках щенками
Высокопоставленного сотрудника СК Михаила Максименко подозревают в получении взяток породистыми щенками, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
По данным издания, к делу Максименко, который был арестован по подозрению в получении взяток от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), уже добавился новый эпизод — о получении незаконного вознаграждения в виде подержанного автомобиля.
Внедорожник Jeep Wrangler, по версии ФСБ, Максименко получил от главы крупной строительной компании Дмитрия Смычковского. Стоимость автомобиля оценивается в 1,5 миллиона рублей.
Адвокаты Максименко сообщили «Коммерсанту», что взятки животными в уголовном деле их подзащитного не фигурируют, отказавшись от других комментариев.
Между тем представитель следственного управления ФСБ сообщил, что расследование предполагаемой преступной деятельности Михаила Максименко еще в самом начале. Следователь ФСБ заявил, что полковник Максименко обладает обширными связями, в том числе в криминальной среде, а в самом следственном комитете выстроил такую систему, при которой подчиненные только и занимались тем, что «удовлетворяли его личные амбиции».