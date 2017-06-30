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Следователя СК по особо важным делам заподозрили во взятках щенками

Коммерсант
05:26, 30 июня 2017
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Высокопоставленного сотрудника СК Михаила Максименко подозревают в получении взяток породистыми щенками, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По данным издания, к делу Максименко, который был арестован по подозрению в получении взяток от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), уже добавился новый эпизод — о получении незаконного вознаграждения в виде подержанного автомобиля.

Внедорожник Jeep Wrangler, по версии ФСБ, Максименко получил от главы крупной строительной компании Дмитрия Смычковского. Стоимость автомобиля оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Адвокаты Максименко сообщили «Коммерсанту», что взятки животными в уголовном деле их подзащитного не фигурируют, отказавшись от других комментариев.

Между тем представитель следственного управления ФСБ сообщил, что расследование предполагаемой преступной деятельности Михаила Максименко еще в самом начале. Следователь ФСБ заявил, что полковник Максименко обладает обширными связями, в том числе в криминальной среде, а в самом следственном комитете выстроил такую систему, при которой подчиненные только и занимались тем, что «удовлетворяли его личные амбиции».

Коммерсант
Руководитель управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его сослуживец Александр Ламонов, а также замглавы московского управления СК РФ Денис Никандров были арестованы летом 2016 года. Их подозревают в получении крупной взятки от криминального авторитета Захария Калашова в обмен на прекращение уголовного преследования его подручного. По данным «Росбалта», речь шла о взятке в пять миллионов долларов.
Максименко также подозревается в получении 1 миллиона рублей от бизнесмена Бадри Шенгелии. Взятка, по версии следствия, была передана Максименко для того, чтобы он организовал возбуждение уголовного дела о краже дорогостоящих часов Hublot, которые у Шенгелии изъяли во время обыска и не вернули.
Арестованные высокопоставленные сотрудники СК свою вину в получении взяток отрицают.

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