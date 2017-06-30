Следователя СК по особо важным делам заподозрили во взятках щенками

Высокопоставленного сотрудника СК Михаила Максименко подозревают в получении взяток породистыми щенками, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По данным издания, к делу Максименко, который был арестован по подозрению в получении взяток от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), уже добавился новый эпизод — о получении незаконного вознаграждения в виде подержанного автомобиля.

Внедорожник Jeep Wrangler, по версии ФСБ, Максименко получил от главы крупной строительной компании Дмитрия Смычковского. Стоимость автомобиля оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Адвокаты Максименко сообщили «Коммерсанту», что взятки животными в уголовном деле их подзащитного не фигурируют, отказавшись от других комментариев.