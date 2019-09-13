Командир воинской части на Курилах получил семь лет строгого режима за взятку от подчиненного, незаконно ловившего рыбу сачком

Судья Курильского гарнизонного военного суда Евгений Попенко приговорил к семи годам колонии строгого режима командира воинской части № 71436 на острове Итуруп полковника Олега Потылицына по делу о получении взятки. Приговор был вынесен 30 августа, но Следственный комитет рассказал о нем только сейчас.

По версии следствия, в ночь на 7 сентября 2018 года воинской части выловили сачком 19 самцов и 33 самок горбуши в местах нереста, что запрещено законом. Против них также возбудили дело, но уже в суде освободили от ответственности с назначением судебного штрафа от 30 до 40 тысяч рублей.

Потылицын, как пишет СК, потребовал от старшего лейтенанта взятку 50 тысяч рублей за то, чтобы не увольнять его со службы. Получив деньги, он также потребовал от подчиненного «два дорогостоящих смартфона». В итоге тот передал ему телефон стоимостью 73 тысячи рублей.

Сначала командира части просто отстранили от должности, «однако после того, как обвиняемый неоднократно пытался воспрепятствовать производству по уголовному делу, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». Помимо реального срока ему назначен штраф 246 тысяч рублей — двукратная сумма взятки.