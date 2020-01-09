Правительство подготовило законопроект о повышенных штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. МВД настаивает на уголовной ответственности

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий административные штрафы до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Документ 9 января размещен в базе данных Госдумы.

Статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить отдельным составом правонарушения — пропагандой наркотиков в интернете, за которую предусмотрен повышенный штраф. В качестве альтернативного наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток. В действующей редакции КоАП максимальный штраф по статье 6.13 — 1 миллион рублей для юридического лица.

«Представляется, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Этим же законопроектом правительство предлагает ужесточить ответственность для операторов связи и интернет-провайдеров за неисполнение обязанности по блокировке информации, доступ к которой должен быть ограничен на основании поступивших от Роскомнадзора данных.

Сейчас максимальное наказание по статье 13.34 КоАП — штраф от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей для юридических лиц. Законопроект предлагает штрафовать юридические лица при первом нарушении на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, а при повторном в течение года — на сумму от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.

В конце декабря МВД представило законопроект, вводящий уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Общественное обсуждение законопроекта завершится 10 января.

В октябре президент России Владимир Путин поручил ввести за пропаганду наркотиков в интернете уголовное наказание. Вскоре после этого депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий до семи лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете. Законопроект вернули авторам из-за отсутствия отзывов Верховного суда и правительства.