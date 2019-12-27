МВД предложило давать до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете. Сейчас за это грозит только штраф

Министерство внутренних дел РФ предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Документ предлагает добавить в Уголовный кодекс новую статью 230.3. Она предусматривает за с использованием СМИ или интернета от 50 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

Также МВД предлагает дополнить уголовную статью 230 о склонении у употреблению наркотиков. В нее хотят внести пункт про склонение к наркотикам через СМИ или интернет и предусмотреть за это от пяти до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, пунктом про СМИ и интернет предлагается дополнить и административную статью о пропаганде наркотиков.

Сейчас за пропаганду наркотиков в РФ предусмотрена только административная ответственность (если пропаганда происходит в интернете, сайт блокируют). МВД объясняет необходимость дополнить ее уголовной, тем, что для выяснения обстоятельств правонарушения нужны сложные экспертизы, а сроки их проведения превышают сроки административного расследования.

В октябре президент России Владимир Путин поручил ввести за пропаганду наркотиков в интернете уголовное наказание.

Через несколько дней депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, который отменил бы административную ответственность за пропаганду наркотиков и ввел уголовную. Документ предусматривал до семи лет лишения свободы за пропаганду в интернете. Законопроект вернули авторам из-за отсутствия отзывов Верховного суда и правительства.