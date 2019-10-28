Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков. Сейчас за это грозит только штраф

Президент Владимир Путин дал правительству поручение разработать поправки в Уголовный кодекс, которые введут ответственность «за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“».

Помимо этого Путин поручил МВД подготовить предложения по увеличению штата сотрудников, чтобы пресекать в интернете преступления, связанные с оборотом наркотиков. Президент также распорядился обеспечить поддержку негосударственных организаций, «участвующих в профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализующих программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно потребляющих такие средства или вещества».

Такие поручения Путин дал после вопроса представителя движения Алексея Свиридова во время встречи на острове Русский в сентябре. Свиридов сказал Путину, что «наркореклама — это домены, это адреса электронные, где подростки или жители могут спокойно зайти и приобрести, там полностью уже биткоины даже оплачиваются, то есть через СМС, чаты», и рассказал, как проект движения под названием «Трезвая Россия» занимается проблемой наркотиков.

Сейчас в Уголовном кодексе уже есть статья за склонение к потреблению наркотиков, но в ней нет особого наказания за использование интернета. Пропаганда наркотиков по российскому закону — административное правонарушение, за которое грозит штраф 4-5 тысяч рублей для физических лиц.