Боимся, что подбросят наркотики, и что вызовут на допрос. Даже гаишников боимся Результаты опроса про страхи перед правоохранительной системой

21 августа «Медуза» провела опрос про страхи перед российской правоохранительной системой. Вот что мы выяснили:

Почти 80% читателей испытывают страх, когда к ним подходит сотрудник полиции.

Столько же боятся, что им подбросят наркотики.

Столько же испытывают страх, что могут случайно оказаться в тюрьме.

Столько же испугаются, если их вызовут на допрос в качестве свидетеля.

70% опрошенных боятся, что их переписку или телефонные звонки прослушивают власти (эта инструкция вам поможет). Столько же читателей боятся публиковать политическую информацию в соцсетях.

Чуть больше половины боится даже разговора с сотрудником ГАИ и участия в согласованных акциях протеста. В несогласованных участвовать боится 75% опрошенных.

Всего треть участников опроса переживает, что за ними во время прогулки следят камеры наблюдения.