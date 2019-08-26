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Боимся, что подбросят наркотики, и что вызовут на допрос. Даже гаишников боимся Результаты опроса про страхи перед правоохранительной системой
Источник: Meduza
21 августа «Медуза» провела опрос про страхи перед российской правоохранительной системой. Вот что мы выяснили:
Почти 80% читателей испытывают страх, когда к ним подходит сотрудник полиции.
- Столько же боятся, что им подбросят наркотики.
- Столько же испытывают страх, что могут случайно оказаться в тюрьме.
- Столько же испугаются, если их вызовут на допрос в качестве свидетеля.
70% опрошенных боятся, что их переписку или телефонные звонки прослушивают власти (эта инструкция вам поможет). Столько же читателей боятся публиковать политическую информацию в соцсетях.
Чуть больше половины боится даже разговора с сотрудником ГАИ и участия в согласованных акциях протеста. В несогласованных участвовать боится 75% опрошенных.
Всего треть участников опроса переживает, что за ними во время прогулки следят камеры наблюдения.