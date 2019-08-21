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Вам страшно, когда подходит полицейский? Вы боитесь, что вам могут подбросить наркотики? Опрос «Медузы» про страхи перед правоохранительной системой

Летом 2019 года в связи с «Московским делом» и делом Ивана Голунова многие стали испытывать чувство страха перед правоохранительной системой. Можно неожиданно обнаружить в своем рюкзаке наркотики, получить перелом ноги во время утренней пробежки или оказаться на скамье подсудимых за то, что помог человеку поднять наушники. Вы боитесь? Чувствуете себя в безопасности? Пройдите наш опрос.

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