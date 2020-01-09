«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката. За две недели фильм собрал 1,8 миллиарда рублей

Фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского кинопроката, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу компании «Централ Партнершип».

«Холоп», премьера которого состоялась 26 декабря, за новогодние праздники собрал 1,8 миллиарда рублей. Бюджет картины составил 160 миллионов рублей.

Планку в 1 миллиард рублей сборов в прокате «Холоп» преодолел 4 января. Тогда комедия, как указывал «Бюллетень кинопрокатчика», стала 13-м в истории российским фильмом, сборы которого превысили миллиард рублей.

Главный герой «Холопа» Гриша (Милош Бикович) попадает из современной России в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме также снялись Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.