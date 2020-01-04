Российская комедия «Холоп» собрала в прокате миллиард рублей

Комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрала в прокате более миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) на сайте Фонда кино.

«Холоп» вышел в прокат 26 декабря. В первый уик-энд сборы картины составили 303 миллиона рублей, во второй — 511 миллионов. Общие сборы на 4 января составляют 1,03 миллиарда рублей.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Холоп» стал 13-м по счету российским фильмом, которому удалось преодолеть планку в миллиард рублей по кассовым сборам. Бюджет картины составил 160 миллионов рублей.