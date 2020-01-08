В Узбекистане начался суд по новому делу против дочери экс-президента Гульнары Каримовой

В городском суде Ташкента начался процесс по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой — дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Какие обвинения рассматриваются в суде, неизвестно. Как пишет издание «Газета.uz», процесс проходит в закрытом режиме. Ранее дочь Каримовой Иман сообщила, что дело ее матери засекретили.

Отец Гульнары Каримовой, Ислам Каримов, руководил Узбекистаном с 1990 по 2016 год. В этот период Каримова работала на высоких дипломатических должностях и считалась одной из самых влиятельных фигур в стране.

В 2014 году после конфликта с отцом Гульнара Каримова оказалась под домашним арестом. В 2015 году ее приговорили к пяти годам ограничения свободы за хищения, вымогательство, растрату и уклонение от налогов. В 2017 году Каримова получила 10 лет тюрьмы, но этот срок заменили пятью годами ограничения свободы. В марте 2019 года Каримову перевели в колонию за «злостные нарушения» условий отбывания наказания.

В августе 2019-го против Каримовой были возбуждены новые дела о вымогательстве, рейдерстве и покупке двух госпредприятий по заниженной цене. 6 января Генпрокуратура Узбекистана сообщила о завершении расследования одного из новых дел.

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