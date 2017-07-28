Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову взяли под стражу. Власти добиваются ареста ее особняка на Рублевке и самолета

Гульнара Каримова была одной из самых влиятельных фигур в Узбекистане. Ее отец Ислам Каримов руководил страной с 1990-го по 2016 год. Сама Гульнара занимала разнообразные дипломатические должности, в том числе в 2010–2011 годах была послом в Испании. Дочь президента контролировала несколько телеканалов, владела собственным брендом одежды и строила карьеру поп-певицы под именем Googoosha — ее песни постоянно крутили на местных радиостанциях. Гульнару Каримову даже считали возможной преемницей отца на посту главы государства.

Googoosha — How Dare WeLoveGoogoosha

К началу 2014 года ее бизнес-империя была разрушена. Телеканалы были закрыты, приближенные Каримовой приговорены к тюремным срокам. В частности, 10 лет получил ее предполагаемый бойфренд Рустам Мадумаров. Его обвиняли в участии в ОПГ, которая присвоила себе активы государственных компаний. Прокуратура еще тогда отчиталась, что отдельное уголовное дело расследуется в отношении Г. Каримовой.

Из-за чего правоохранительные органы начали преследование Гульнары Каримовой, достоверно неизвестно. По одной из версий, глава Службы национальной безопасности Рустам Иноятов предоставил Исламу Каримову компромат на дочь, где говорилось о поборах с бизнесменов — якобы Каримова требовала переводить деньги в ее фонд. По другой версии, Каримов был недоволен ее поведением в социальных сетях, в частности, критикой высокопоставленных чиновников.

Кроме того, могло сыграть роль и то, что Швеция и Швейцария начали расследование против окружения Гульнары Каримовой по обвинению в отмывании денег. В 2012 году журналисты узнали, что шведский оператор TeliaSonera дал Гульнаре Каримовой взятку в 300 миллионов евро за выход на рынок Узбекистана. Впоследствии журналисты выяснили, что взятки давали и другие операторы. Это дело до сих пор расследуется в США, Швеции, Швейцарии и Нидерландах. В декабре 2016 года Каримову допрашивали швейцарские прокуроры.

С начала 2014 года Каримова находилась под домашним арестом. В феврале 2014 года Гульнара Каримова перестала появляться в твиттере; ее аккаунт был заблокирован. Официально про ее домашний арест не сообщалось, но сын Каримовой Ислам (уже после смерти отца Гульнары в 2016 году) рассказывал, что его мать не выпускают из дома, хотя ей не предъявлены обвинения. Он же говорил, будто ее собираются убить.

28 июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила о заключении Гульнары Каримовой под стражу. В сообщении прокуратуры говорится, что еще в 2015 году Каримова была приговорена к ограничению свободы на пять лет — по тому же делу, что и ее бойфренд и подруга Гаянэ Авакян (она возглавляла подставную компанию, куда TeliaSonera перевела взятку).

Также прокуратура сообщила о еще одном деле против Каримовой. Ее обвиняют по нескольким экономическим статьям, в том числе в легализации денег на полтора миллиарда долларов за рубежом. Власти страны хотят арестовать ее активы в Швеции (30 миллионов евро), Великобритании (4,2 миллиона фунтов, дома, квартиры, виллы), Франции (квартиры, виллы, замок), России (6 миллионов долларов, пентхаус, квартиры, особняк на Рублевке), на Мальте (самолет) и так далее.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев арест Каримовой не комментировал.