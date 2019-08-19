Против дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела

Прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против старшей дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой.

Дела возбуждены по факту заключения сделки вопреки интересам страны, хищения государственных средств и вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах.По версии следствия, Каримова приобрела у государства по заниженной стоимости пакеты акций двух крупных цементных предприятий, после чего продала их иностранным бизнесменам.

Сейчас Каримова находится в колонии, где отбывает наказание по предыдущим уголовным делам. В 2015 году она получила пять лет ограничения свободы, в 2017 году — за экономические преступления. В колонию ее отправили в марте 2019 года за «злостное нарушение порядка».

Отец Гульнары Каримовой, Ислам Каримов, руководил Узбекистаном с 1990 по 2016 год. До начала уголовных дел против нее Каримова работала на высоких дипломатических должностях и считалась одной из самых влиятельных фигур в стране.

Читайте также Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову взяли под стражу. Власти добиваются ареста ее особняка на Рублевке и самолета