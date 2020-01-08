Киев направит в Иран специалистов Минобороны и СБУ для расследования крушения украинского «боинга»

Представители различных министерств и ведомств Украины вечером 8 января направятся в Иран для расследования причин «боинга» «Международных авиалиний Украины». Об этом в фейсбуке сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Иран вылетят представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также Национального бюро по расследованию авиационных происшествий.

«Все они будут заниматься расследованием, идентификацией и репатриацией украинцев, погибших в авиакатастрофе», — сказал Зеленский.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился в ночь ракетного удара Ирана по двум военным базам США в Ираке. Иран атаковал американские военные объекты в ответ на своего генерала Касема Сулеймани, совершенное по приказу президента США Дональда Трампа.

После крушения самолета иорданское издание Al-Hadath сообщило, что «боинг» могли случайно сбить иранской ракетой. Официально это не подтверждено.

После авиакатастрофы посольство Украины в Иране сообщило в фейсбуке, что, по данным иранских властей, самолет разбился из-за аварии двигателя. Также дипломаты отмечали, что версия теракта исключена. Спустя несколько часов посольство удалило эту информацию, назвав ее неофициальной.