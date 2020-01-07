Харви Вайнштейну предъявили два новых обвинения через несколько часов после начала суда над ним

В Нью-Йорке начался суд по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в изнасилованиях. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Спустя несколько часов после начала процесса в Нью-Йорке новые обвинения против Вайнштейна выдвинула прокуратура Лос-Анджелеса. По данным ведомства, в феврале 2013 года продюсер изнасиловал двух женщин в Беверли-Хиллз.

Как отмечает NYT, одна из двух предполагаемых жертв из Лос-Анджелеса станет свидетелем на суде в Нью-Йорке.

Адвокаты Вайнштейна не комментируют новые обвинения.

С осени 2017 года более 80 женщин, в том числе актрисы и модели, рассказали о домогательствах и насилии со стороны Харви Вайнштейна. По некоторым из этих инцидентов продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения, из-под стражи его отпустили под залог.

В декабре 2019-го Вайнштейн достиг предварительного мирового соглашения с обвинявшими его в домогательствах женщинами. Сумма сделки — 25 миллионов долларов, их распределят между 30 актрисами и бывшими сотрудницами студии The Weinstein Company, которые подали иски против продюсера.