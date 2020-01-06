Власти Ирака ограничили перемещение американских военных по стране

Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск со своей территории. Об этом заявил официальный представитель главкома ВС страны Абдель Карим Халаф.

С текущего момента, заявил Халаф, передвижения на суше и в воздухе для военных международной коалиции ограничены.

Халаф подчеркнул, что в будущем функции сил международной коалиции будут ограничены только консультациями, поставкой оружия и обучением иракских войск.

Парламент Ирака принял решение отменить резолюцию о нахождении войск международной коалиции в стране, после того как в Багдаде силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Иностранные войска размещены в Ираке с 2014 года. На территории страны находятся 5,2 тысячи американских военных.