Власти Ирака ограничили перемещение американских военных по стране
Источник: Al Arabija
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Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск со своей территории. Об этом заявил официальный представитель главкома ВС страны Абдель Карим Халаф.
С текущего момента, заявил Халаф, передвижения на суше и в воздухе для военных международной коалиции ограничены.
Халаф подчеркнул, что в будущем функции сил международной коалиции будут ограничены только консультациями, поставкой оружия и обучением иракских войск.
Парламент Ирака принял решение отменить резолюцию о нахождении войск международной коалиции в стране, после того как в Багдаде силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Иностранные войска размещены в Ираке с 2014 года. На территории страны находятся 5,2 тысячи американских военных.