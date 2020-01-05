Умер онколог Андрей Павленко. Он два года вел видеодневник о своей борьбе с раком желудка

Хирург-онколог из Петербурга Андрей Павленко, у которого диагностировали рак желудка, умер 5 января. Об этом сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на супругу врача Анну.

«Такие дела» опубликовали обращение Андрея Павленко, записанное до его смерти.

Обращение Андрея Павленко Такие Дела

Издание «Такие дела» учредило грант имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые рассказывают о борьбе людей с онкологическими заболеваниями. Деньги для гранта собирают на сайте Patreon. Половину собранной суммы будут перечислять семье Павленко, другую половину распределит грантовый комитет.

За несколько дней до смерти Андрей Павленко опубликовал в фейсбуке прощальный пост, в котором призвал людей с онкологическими заболеваниями не опускать руки.

Андрей Павленко — один из самых успешных оперирующих онкологов России. Весной 2018 года он узнал, что болен раком желудка. После этого он начал вести подкаст и видеодневник «Жизнь человека» на сайте «Такие дела», где рассказывал о лечении онкологических заболеваний в России и о том, как борется с болезнью.