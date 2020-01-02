«Болезнь не оставила мне шансов». Онколог Андрей Павленко, который вел блог о своей болезни, опубликовал прощальный пост

Хирург-онколог из Петербурга Андрей Павленко, у которого был диагностирован рак желудка, опубликовал прощальный пост в фейсбуке.

«Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — пишет Павленко (орфография и пунктуация сохранены).

В посте врач оставил реквизиты карты своей супруги Анны Павленко-Гегечкори для желающих поддержать семью после его смерти.

Андрей Павленко узнал о своем диагнозе весной 2018 года. После этого он начал вести подкаст и видеодневник «Жизнь человека» на сайте «Такие дела», в котором рассказывал о том, как лечатся онкологические заболевания в России, и делился личным опытом борьбы с болезнью.

В апреле 2018 года «Медуза» публиковала интервью Павленко.