Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что США готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует американцев из-за .

Число заявленных целей равно количеству американцев, которых, по словам Трампа, много лет назад захватили иранские власти.

Президент США не назвал конкретные цели, о которых идет речь. Он отметил, что некоторые из них «очень значительны и важны для Ирана и иранской культуры».

Трамп закончил свое заявление словами, что «США больше не хотят угроз».

После убийства Касема Сулеймани, совершенного по приказу Дональда Трампа, власти США начали переброску на Ближний Восток 3,5 тысячи десантников. Их разместят в Кувейте, куда ранее на этой неделе отправили еще 700 военных.

Из-за напряженности на Ближнем Востоке корабли королевского военно-морского флота Великобритании возобновили охрану британских торговых судов, следующих в Ормузский пролив.