Возле посольства США в Багдаде взорвалась ракета

Несколько ракет взорвались в «зеленой зоне» Багдада, где находятся иностранные посольства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя иракской армии.

Как отмечает CNN, «зеленая зона» нечасто подвергается обстрелам. По информации телеканала Al Arabiya, там упали две ракеты, одна из них — на площади возле посольства США в Ираке. О жертвах не сообщается.

Также атаке подверглись жилой район Багдада аль-Джадрия и иракская авиабаза «Балад», где расквартированы американские войска.

Al Arabiya сообщает, что речь идет о минометном обстреле. По данным канала, в результате пострадали шесть человек. Reuters пишет о пяти пострадавших.

3 января на выезде из аэропорта Багдада погибли один из лидеров проиранских шиитских группировок в Ираке Али Махди аль-Мухандис и иранский генерал Касемом Сулеймани. Они были убиты в результате ракетного обстрела США.

Целью атаки был Сулеймани. Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ о его убийстве. Он заявил, что Сулеймани планировал теракты, жертвами которых становились американские граждане. Иран пообещал отомстить за смерть генерала.