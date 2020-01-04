Структура «Альфа-групп» намерена взыскать 3,2 миллиарда рублей с богатейшей женщины России Елены Батуриной

Компания «A1» — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана — выкупила долг бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина. Об этом РБК сообщил представитель «A1».

Сумма долга составляет 3,2 миллиарда рублей. «А1» получила право требовать его от обанкротившейся кипрской компании Sarrio Investments Ltd — крупнейшего кредитора Батурина. Сделку заключили в декабре 2018 года.

«А1» изучила финансовое состояние Батурина, в том числе материалы судебных процессов, которые он ведет с сестрой Еленой Батуриной. Компания убеждена, что Батурина имеет долг перед братом, возникший в результате покупки 25% акций компании «Интеко». Выплата долга позволит удовлетворить требования Sarrio и всех остальных кредиторов Батурина, считает «А1».

Глава пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, Виктор Батурин неоднократно под разными предлогами пытался получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний. «Он проиграл все возможные суды, но, исчерпав законные методы, обратился к рейдерам из „А1“, рассчитывая на их ресурс», — сказал Теребков.

Елена Батурина — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и глава компании Inteco Management. Батурина занимает первое место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes. Журнал оценивает ее состояние в 1,2 миллиарда долларов.

Елена и Виктор Батурины вместе основали строительную компанию «Интеко». Виктор Батурин занимал в ней должность первого вице-президента. В 2005 году сестра уволила его из компании. С тех пор между ними продолжаются судебные тяжбы из-за активов «Интеко».

В декабре суд в Калмыкии объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете. Его возбудили по заявлению управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина. Пресс-служба Батуриной назвала случившееся «очередным этапом рейдерской атаки» на Батурину со стороны структур «А1». Компания заявила, что не имеет отношения к делу.