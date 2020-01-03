Российские фильмы собрали на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем годом ранее. Минкульт обвинил в этом американские блокбастеры

Кассовые сборы российского кино за 2019 год составили 12,3 миллиарда рублей, на долю снятых в РФ фильмов приходилось 23% от совокупного числа проданных билетов. Такие данные, сообщает «Интерфакс», обнародовала пресс-служба Минкультуры.

В 2018 году суммарные сборы российских фильмов составляли 13,8 миллиарда рублей, а доля по зрителям — 29%.

Пресс-служба Минкультуры объясняет снижение сборов российского кино выходом на экраны в прошедшем году большого количества американских блокбастеров.

«Американские блокбастеры просто напалмом жгли европейский национальный кинематограф, рвали кассу в Китае, тем важнее и радостнее для нас то, что доля российского кино у нас в стране не опустилась ниже 23%», — цитирует пресс-служба заявление главы департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой

Минкультуры регулярно выступает с инициативами по поддержке российского кино. В частности, предлагалось законодательно установить разную цену на билеты на российские и иностранные фильмы или ввести квоту на показ отечественных лент в кинотеатрах. В рамках поддержки отечественного кино также несколько раз переносились премьеры иностранных блокбастеров, если они совпадали с выходом в прокат российских фильмов.

Российскому кинематографу, в числе прочего, оказывается и финансовая поддержка. В октябре была обнародована база данных фильмов получивших поддержку Минкультуры и Фонда кино с 2015 года. Из ее данных выяснилось, что более трети российских фильмов не окупили государственное финансирование на их производство, а половину снятых с господдержкой лент в кинотеатрах почти никто не увидел.