Путин в новогоднем обращении рассказал о «бурном» и «противоречивом» времени для России

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении рассказал о противоречивом времени, в котором Россия оказалась «на пороге третьего десятилетия XXI века».

Первыми поздравление Путина посмотрели жители Петропавловска-Камчатского, где уже наступило 1 января.

«Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», — сказал глава государства.

Он добавил, что личные планы россиян и их мечты неотделимы от России, пишет «Интерфакс».

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 2020 Россия 24

«Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды», — рассказал Путин, пожелав в заключение, чтобы у жителей страны всегда было «счастье взаимопонимания» (все цитаты по «Интерфаксу»).