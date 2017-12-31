В интернете появилось новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны. Оно было показано на Камчатке и Чукотке (там полночь наступила в 15:00 по Москве).

В обращении президент ничего не сказал о событиях 2017 года. Он отметил, что россияне отмечают Новый год «с особой теплотой и с ожиданием важных перемен», которые, по его мнению, «обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, <…> если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты».

Путин также поблагодарил россиян за «веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты», и пожелал «доверие и взаимопонимания». Он также традиционно отдельно поздравил военнослужащих и тех, кто в Новый год работает на транспорте и в больницах.

«Пришло время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием», — заключил президент.