На Дальнем Востоке показали новогоднее обращение Путина. В нем не упоминается взрыв в Магнитогорске

На Дальнем Востоке показали новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Жители Петропавловска-Камчатского публикуют кадры обращения на ютьюбе и в соцсетях.

Новогоднее обращение Президента России Владимира Путина 2019 MASH

В обращении Путин не упоминает взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого обрушилась секция здания.

Обновление. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новогоднее обращение президента не станут менять из-за взрыва газа в Магнитогорске.

Перед новым 2014 годом Владимир Путин выпустил два новогодних обращения. Это произошло после терактов в Волгограде 29 и 30 декабря 2013 года. В первом Путин не упоминал случившееся в Волгограде, во втором — заявил о «бесчеловечных террористических актах».

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа в 10-этажном жилом доме, после чего обрушились перекрытия в одном из подъездов. Пока известно о четырех погибших. По информации СМИ, Владимир Путин вылетел в Магнитогорск, чтобы пообщаться с пострадавшими.