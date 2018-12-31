Путин прилетел в Магнитогорск после взрыва газа в жилом доме

Обновление. Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, сообщает «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин направился в Магнитогорск, где утром 31 декабря взорвался газ в 10-этажном жилом доме.

Как сообщает издание 74.ru, о визите президента в Челябинскую область рассказали сотрудники больницы в Магнитогорске, куда доставили пострадавших при взрыве. По словам врачей, о приезде президента они узнали от главы Минздрава Вероники Скворцовой, навестившей раненых. Корреспондент 74.ru утверждает, что часть чиновников направилась в аэропорт Магнитогорска.

Путин решил лично пообщаться с пострадавшими и местными чиновниками, сообщает издание «Верстов.Инфо» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Издание Daily Storm сообщило, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прибыл в Магнитогорск.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа в 10-этажном жилом доме. В результате случившегося обрушились перекрытия в одном из подъездов. Официально известно о четырех погибших. Судьба нескольких десятков человек неизвестна. На всей территории Челябинской области введен режим ЧС.