Путин поздравил президента Украины с Новым годом впервые за шесть лет

Президент России Владимир Путин 31 декабря провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Кремль.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Путин и Зеленский отметили важность нового контракта на транзит газа и недавнего обмена заключенными между Киевом и Донбассом. Также лидеры двух стран поздравили друг друга с Новым годом.

Согласно информации на сайте Кремля, Путин не поздравлял президентов Украины с Новым годом на протяжении шести лет. Предыдущее новогоднее поздравление он направил в декабре 2013 года Виктору Януковичу.