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Первая встреча Путина и Зеленского. Фотография
16:56, 9 декабря 2019
Источник: Meduza
В Париже 9 декабря проходит встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии, посвященная урегулированию конфликта в Донбассе. На саммите в «нормандском формате» впервые встретились президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Во время знакомства лидеры двух стран
пожали
друг другу руки. После саммита они планируют провести двусторонние переговоры.
Ian Langsdon / pool / EPA / Scanpix / LETA
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