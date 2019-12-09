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Первая встреча Путина и Зеленского. Фотография

Источник: Meduza
В Париже 9 декабря проходит встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии, посвященная урегулированию конфликта в Донбассе. На саммите в «нормандском формате» впервые встретились президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Во время знакомства лидеры двух стран <a href="https://t.me/rian_ru/15645" target="_blank">пожали</a> друг другу руки. После саммита они планируют провести двусторонние переговоры.
В Париже 9 декабря проходит встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии, посвященная урегулированию конфликта в Донбассе. На саммите в «нормандском формате» впервые встретились президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Во время знакомства лидеры двух стран пожали друг другу руки. После саммита они планируют провести двусторонние переговоры.
Ian Langsdon / pool / EPA / Scanpix / LETA