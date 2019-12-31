Россия и Украина подписали договор о транзите газа

Россия и Украина подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит российского газа через украинскую территорию после 31 декабря 2019 года. Об этом сообщил «Газпром».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый пятилетний контракт позволит Украине заработать семь миллиардов долларов. По словам Зеленского, он может быть продлен еще на 10 лет.

РБК со ссылкой на «Газпром» отмечает, что при заключении нового контракта стороны не договорились о прямых поставок российского газа на Украину.

Срок действия предыдущего десятилетнего контракта о транзите российского газа через Украину заканчивался 1 января 2020 года.

В конце декабря Россия и Украина договорились подписать новый пятилетний контракт. В рамках соглашения «Газпром» заплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в виде компенсации по решению Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» же обязался отозвать другие иски к «Газпрому» и не подавать новые.