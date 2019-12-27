«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом со ссылкой на представителя «Газпрома» сообщает ТАСС.

Выплату российская компания делает в соответствии с договоренностями по итогам двух встреч 20 декабря, уточняют «Ведомости».

После выплат «Газпрома» украинская сторона должна отозвать иски на общую сумму 12 миллиардов долларов, а также требования об аресте активов и имущества российской компании.

Теми же договоренностями транзит газа через Украину продлевается еще на пять лет.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017-го и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит. «Газпром» по решению суда должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Сумма выросла за счет процентов.

Контракт о транзите газа через Украину истекал в конце 2019 года. С 2015-го Украина не покупает российский газ напрямую, а делает это через европейских поставщиков. Москва и Киев 20 декабря договорились о возобновлении прямых поставок, для этого стороны должны урегулировать судебные споры.