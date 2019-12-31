Автором сообщений о бомбах в судах и школах «Русская служба Би-би-си» назвала киевлянина по имени Сергей

Предполагаемого организатора массовой отправки сообщений о минировании российских судов, школ и других учреждений зовут Сергей, ранее он жил в Киеве. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказал источник, близкий к силовым структурам.

Собеседник издания также сообщил, что у возможного организатора на зависли 120 биткоинов.

Два источника «Би-би-си» в мэрии Москвы рассказали, что сообщения о минировании поступали с территории Украины.

Информацию источников косвенно подтверждают адреса электронных почт, с которых шла рассылка о бомбах, пишет «Би-би-си»: судя по ним, автор мог заниматься торговлей на онлайн-биржах и иметь аккаунт и на Wex, и на BTC-e.

Эвакуации госучреждений из-за сообщений о бомбах начались в конце ноября. В письмах упоминался основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, который якобы украл биткоины с биржи Wex.