Автором сообщений о бомбах в судах и школах «Русская служба Би-би-си» назвала киевлянина по имени Сергей
Предполагаемого организатора массовой отправки сообщений о минировании российских судов, школ и других учреждений зовут Сергей, ранее он жил в Киеве. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказал источник, близкий к силовым структурам.
Собеседник издания также сообщил, что у возможного организатора на бирже Wex зависли 120 биткоинов.
Два источника «Би-би-си» в мэрии Москвы рассказали, что сообщения о минировании поступали с территории Украины.
Информацию источников косвенно подтверждают адреса электронных почт, с которых шла рассылка о бомбах, пишет «Би-би-си»: судя по ним, автор мог заниматься торговлей на онлайн-биржах и иметь аккаунт и на Wex, и на BTC-e.
Так, одно из писем пришло в петербургские суды в декабре от пользователя «Закупился Нахаях». На сленге трейдеров «закупиться на хаях» означает купить активы по максимально возможной цене («хаи» — от английского high, «высокий»). Присказка имеет нецензурное продолжение, предрекающее убытки такому трейдеру.
Эвакуации госучреждений из-за сообщений о бомбах начались в конце ноября. В письмах упоминался основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, который якобы украл биткоины с биржи Wex.