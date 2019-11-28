Московские и петербургские суды эвакуировали из-за сообщений о бомбах. В Петербурге злоумышленники требуют заплатить им 120 биткоинов

Обновлено в 15:40. Сообщение об угрозе взрыва получил также Измайловский суд Москвы.

В Москве и Петербурге объявлена массовая эвакуация в нескольких судах из-за сообщений о минировании зданий. Как сообщает «Интерфакс», из Басманного, Останкинского, Кузьминского, Мещанского и Тверского районных судов эвакуировали в общей сложности 400 человек.

Санкт-Петербургский городской суд вместе с сообщением о взрывных устройствах получил требование заплатить 120 биткоинов, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Сообщения о Взырвах будут приходить до тех пор, пока Константин Молфеев не вернет долг 120 биткоинов », — сказано в письме, поступившем в суд (орфография и пунктуация сохранены). По курсу на 15:00 мск 28 ноября 120 биткоинов — это 57 миллионов рублей.

В Петербурге заминированы Кировский, Фрунзенский, Красногвардейский и Московский суды. Кроме того, эвакуируют Западный окружной военный суд и Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Мещанский суд 28 ноября допрашивал свидетелей обвинения по , передает «Медиазона». Суд рассматривает дело Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, которых обвинили в насилии к сотруднику Росгвардии на митинге 27 июля.

На рассмотрении Мещанского суда также находится .

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