Наибольшее число россиян хотели бы получить в качестве подарка от Деда Мороза на Новый год здоровье себе, родственникам и всем людям. Как свидетельствуют результаты ВЦИОМ, этого пожелали 34% россиян.

На втором месте среди пожеланий — деньги и материальное благополучие (9% опрошенных).

По 6% участников исследования выбрали пожелание счастья себе и родственникам, а также мира во всем мире.

Среди других просьб к Деду Морозу — квартира, автомобиль, путешествие, достойная работа и повышение пенсии.