Здоровья, денег и счастья — вот что россияне просят у Деда Мороза. Опрос ВЦИОМ
Источник: ВЦИОМ
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Наибольшее число россиян хотели бы получить в качестве подарка от Деда Мороза на Новый год здоровье себе, родственникам и всем людям. Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, этого пожелали 34% россиян.
На втором месте среди пожеланий — деньги и материальное благополучие (9% опрошенных).
По 6% участников исследования выбрали пожелание счастья себе и родственникам, а также мира во всем мире.
Среди других просьб к Деду Морозу — квартира, автомобиль, путешествие, достойная работа и повышение пенсии.