Мы спросили читателей, когда они начали подозревать, что Деда Мороза нет. Вот ответы

Владимир Смирнов / ТАСС / Scanpix / LETA

25 декабря мы попросили читателей рассказать, как они впервые усомнились в существовании Деда Мороза. Мы получили сотни самых разнообразных историй и выбрали из них те, что полнее всего иллюстрируют весь спектр детских чувств в Новый год.

Марина

Когда мне было лет пять, ко мне на Новый год пришел Дед Мороз. Для начала меня смутило, что у него на лице пластиковая маска. Оказалось, что от мороза у него обветрились щеки. Тогда я спросила, почему его посох больше похож на палку от швабры — ужасное происшествие, настоящий посох сломался и отдан в ремонт. На вопрос, почему вместо мешка с подарками он принес пластиковый пакет, ответил, что он современный Дед Мороз и так теперь носят. Засыпался он, когда я спросила, почему на нем дедушкины часы.

Карина

Был 1997 год, вся группа в моем детском садике с нетерпением ждала праздника. У нас всегда стояла живая елка под самый потолок, украшенная, казалось, только дождиком. Наступает праздник, родители стоят, пропустив вперед пару пап с видеокамерами, мы все в костюмах снежинок и зайчиков громко хором зовем Деда Мороза, воспитательница начинает играть тревожную мелодию на пианино, и тут ОН выходит из двери. Громогласно представившись, Дед Мороз садится на стул под нашу чудесную елку и говорит, что ждет от нас танцев и стихов в обмен на подарки. Раздается смешок со стороны родителей. Я, как самая смелая, вызываюсь первой, подхожу к Дедушке и начинаю его рассматривать. И тут замечаю подвох. На его ногах были надеты не валенки, а обычные черные лакированные ботинки. Это как он по лесу в них до нас дошел?! Пару минут я молча стою, набирая слезы, и громко кричу моей маме: «МАМА, ОН НЕНАСТОЯЩИЙ! Валенки, где его валенки?!» У всех детей начинается истерика, моя мама тихо смеется и вытягивает руки, чтобы меня обнять…

Саша

Я верила в Деда Мороза довольно долго: еще в детском садике, когда воспитательница вручила мне в подарок игрушку розового единорога, о котором я тогда так мечтала, я была уверена, что это все происки Деда Мороза, кто же еще мог знать о моих сокровенных желаниях (не учитывая моей мамы). Лет в восемь мне подарили телевизор: в 0:00 зазвенел дверной звонок, я проверила, что все родственники в гостиной на месте, и побежала открывать дверь с надеждой догнать Деда, но, кроме желанной коробки с телевизором, на пороге больше никого не было (я еще долго удивлялась, как это он так быстро успел смотаться, как потом оказалось, это были соседи из ближайшей квартиры). Оплошали родители на следующий Новый год. Я, мама и папа возвращались с прогулки, и вдруг мама попросила папу уйти вперед, чтобы он раньше мог оказаться дома. Уже тогда я поняла, для чего она его посылает домой — чтобы он успел подложить подарок под елку, но самое смешное было, когда мы пришли домой. Папа подарок-то подложил, но не тот. Вместо новой коробки с часами он подложил другую коробку со старыми часами. Мама наругала папу, ну и все стало очевидно.

***

Я просил один и тот же подарок на Новый год начиная с четырех лет. Я писал записки под елку, письма, которые забирали родители, обещая передать Деду Морозу. На первый раз Дед Мороз принес мне рюкзак и пенал «ЮКОС» (для справки, моя мать была замом главбуха в одном из филиалов). Я не отчаялся — и заказал на следующий Новый год то же самое. На следующий раз мне подарили спортивную форму «ЮКОС». Я не растерялся и решил продолжить традицию — попросил на следующий год то же самое. Но и в этот раз Дедушка Мороз подарил мне коробку конфет «ЮКОС» и еще один рюкзак «ЮКОС». С тех пор я начал думать, что Дед Мороз работает вместе с моей мамой и на меня ему не хватает подарков. Видимо, все радиоуправляемые самолеты, которые я все это время заказывал, были подарены хорошим мальчикам (а я был очень плохим ребенком). Вскоре мой дядя (темноволосый и любящий выпить) пришел на Новый год в наряде Деда Мороза, и по запаху я понял, что мой дядя устроился в «ЮКОС» Дедом Морозом. Через пару лет Ходорковского посадили, и я понял, что Путин разогнал последнюю компанию, в которой были хоть какие-то Дедушки Морозы.

Тим

В детстве, когда мне было лет семь, произошла история, которая укрепила мою веру в Деда Мороза на много-много лет, даже сейчас остается небольшая вера в него.

Я проснулся ночью с 31 декабря на 1 января и пошел в уборную. К моему удивлению, я увидел, что входная дверь нашей квартиры настежь открыта. Мимолетный испуг сменился догадкой, что это Дед Мороз принес подарки, и я заглянул в комнату с елкой. И там действительно кто-то копошится под ней в темноте!

Чтобы не мешать Дедушке Морозу, я отправился обратно в постель. И через минут 20 уже никого не было под елкой, а дверь была закрыта. С тех самых пор я был твердо уверен, что все, кто называет Деда Мороза выдумкой, невежды, которым не довелось увидеть его воочию.

Варя

Каждый год мои родители устраивали для нас с сестрами (нас четверо) настоящий праздник. Мы наряжали елку в последних числах декабря, а 31-го вечером уходили гулять минут на 30 всей семьей, оставляя открытый мешок под елкой. Кто-то из родителей всегда задерживался на несколько минут. Этого времени хватало на то, чтобы подложить подарки и не вызвать подозрений. После прогулки мы садились рядом с елкой, и одна из нас брала на себя ведущую роль, читая адресата подарка и раздавая их остальным)

Вот так я верила в существование Деда Мороза до девяти лет. В тот год мне подарили синтезатор, и это был очень долгожданный подарок. Второго января на катке мы с ребятами из двора обсуждали, что кому подарили, и когда я рассказала о своем подарке, моя подруга, которая была меня старше на три года, сказала, что видела, как мой папа заносил в дом коробку с синтезатором. Было непонятно, никакой злости я не испытывала, и ощущения, что я обманута, тоже не было. Я помню, что рассказала это маме, мы поговорили, и на следующий год, когда мы собирались на прогулку, уже я развлекала мелких, чтобы родители смогли положить подарки.

Анна

Мне кажется, я никогда не верила в Деда Мороза.

Когда мне было три года, старшая сестра показала, где родители спрятали наши подарки к Новому году. И с тех пор я их каждый год искала и находила. А когда мне было 11 лет, началась активная раскрутка Деда Мороза из Великого Устюга. Его показывали по телевизору, такого могучего и бородатого, и он призывал всех написать ему письмо. Я, разумеется, знала, что это актер, но все равно ему зачем-то написала прямо перед Новым годом. Наверное, из озорства, потому что я там прямо заявляла, что не верю в него.

А когда уже весной получила ответ, то от трогательности расплакалась. Текст был напечатан курсивом на глянцевом листе с очень красивым изображением Деда Мороза, сидящего за письменным столом и вытирающего лоб, в окружении капающих сосулек. Он писал, что получил мое письмо и смог ответить только сейчас, потому что ему пишут дети со всей страны. Написал, что он настоящий и ему очень тяжело весной и летом, потому что становится слишком жарко.

Артем

Я верил в Деда Мороза довольно долго, лет до 15. Всему виной одна из новогодних ночей, мне было лет шесть. В ту ночь я решил проверить, существует ли Дед Мороз. Мы жили в общежитии, елка, кровать родителей и моя находились в одной комнате. Я лег в кровать вечером и стал ждать, смотря под елку не отрывая глаз. И в какой-то момент, я буквально всего лишь моргнул, под елкой появились пакеты с подарками. Родители точно никуда не вставали, все произошло само по себе!

Я с криками побежал к елке, разбудив родителей и брата, как я был рад! Все очень радовались, что Дед Мороз так незаметно все устроил.

В течение долгих лет я постоянно доказывал своим друзьям, одноклассникам и знакомым, что Дед Мороз существует, и не верил их рассказам про родителей — я-то знал, что это были точно не они.

Но, думаю, подростковая критичность мышления сделала свое дело: меня все-таки убедили, что в ту ночь я просто ненадолго уснул. Несмотря на это, я иногда вспоминаю ту ночь и те эмоции. И все-таки еще чуть-чуть верю…

Фейга-Цыпа

Мне 30, а я до сих пор не знаю, откуда берутся подарки за моей дверью!

Дело в том, что в нашей семье каждый Новый год ровно в полночь раздается звонок в дверь и за дверью оказывается мешок с подарками. Все детство мы с сестрами-братьями пытались выяснить, откуда он там берется, — следили за всеми взрослыми, караулили в коридоре, слушали под дверью — и никаких результатов! Версия с соседями тоже отпадает: за последние 30 лет они в подъезде практически полностью сменились, а мешок как появлялся, так и появляется.

О том, что подарки покупают родители, мы догадались довольно рано, потому что заказывали в основном нематериальные вещи (мир во всем мире, чтоб нашлась потерянная игрушка или убежавшая кошка), а приносили нам что-то, во что мы некогда восторженно тыкали пальцем на рынке. Несколько раз мы находили их в мамином шкафу, когда ловили там кошку, но вопроса с мешком это не снимало.

Что происходит с подарками дальше? Мама и папа обещали сказать, когда у нас будут свои дети, но у некоторых из нас дети уже есть, а тайна так и не раскрыта.

Папа, ты ведь читаешь «Медузу» — ну расскажи!

Лелька

Будучи ребенком, я любила лазить по антресолям в нашей квартире — там всегда можно было найти разные удивительные сокровища: все выпуски журнала «Наука и жизнь», мамино миниатюрное свадебное платье и стопки постельного белья и занавесок — мне на приданое. И вот однажды во время очередной «вылазки» я нашла там холщовый мешок, в котором был очень мне знакомый костюм Деда Мороза и белая потрепанная борода. И тут у меня в голове все сошлось: и зычный голос, и добрый, полный любви взгляд. Ах вот оно что!

Сразу было как-то немного грустно и обидно, но со временем горечь ушла, и осталась только неимоверная благодарность папе за все его старания, за желание сделать для нас настоящий праздник!

Стас

Был 1998 или 1999 год, у папы недавно появился мобильный телефон. В новогоднюю ночь родители сказали, что не знают, где подарки, и что должен позвонить Дед Мороз и сказать, куда он спрятал подарки. В какой-то момент родители позвали меня к нашему стационарному телефону и сказали, что Дед Мороз вот-вот должен позвонить. Потом папа ушел на кухню, и тут же раздался звонок на домашний телефон. Трубку взяла мама, поговорила меньше минуты и сказала, что Дед Мороз сообщил ей, где подарок. И тут же папа резко вернулся с кухни. Вот тогда я и заподозрил, что это, наверное, все-таки звонил папа, а не Дед Мороз, но родителям своих подозрений не высказал, чтобы получить больше информации позже.

Александр

Я мало чего помню из событий 1991 года, тогда мне было всего пять лет, но этот случай отпечатался в памяти очень хорошо, так как он полностью разрушил все мои представления о Деде Морозе.

Не знаю, сколько было времени, но на улице уже стемнело, и вот родители сказали мне и брату (шесть лет) приготовиться к сюрпризу. Раздался звонок, и в дверь вошел самый настоящий (как я тогда подумал) Дед Мороз.

Я начал волноваться и перебирать в голове стихи, которые мог бы рассказать, для получения подарков. Он приблизился к нам, и обман моментально раскрылся: сильный запах перегара, едва различимая речь и обычная одежда, торчащая из-под неряшливо завязанного халата, выдали в Деде Морозе мужа маминой коллеги.

Было не очень приятно сидеть у него на коленях и рассказывать дурацкий стих, чувствуя при этом, что меня держат за идиота, но очень уж хотелось получить подарок (которым в итоге оказались два апельсина).

Спустя примерно полчаса, заскочив предварительно с папой на кухню, Дед Мороз валялся без сознания и бороды на нашем диване, но мне было уже все равно. Мы с братом и мамой вооружились бенгальскими огнями и отправились на улицу встречать Новый год.

Виктория

В 1999 году (мне было девять лет) мы с семьей поехали отмечать Новый год на нашу малую родину — г. Кодинск, Красноярский край. До нашего отъезда из Москвы я написала письмо Деду Морозу с просьбой подарить мне куклу Барби, а потом очень переживала, что Дед Мороз отправит мне подарок не туда, ведь из Москвы мы уехали, а адрес в г. Кодинск я не написала.

И вот наступило 31 декабря 1999 года. Надежды, что я получу от Деда Мороза то, что так давно хотела, таяли на глазах. Время 23:50. Звонок в дверь квартиры, где мы огромной компанией отмечали Новый год. Родители открывают дверь, я слышу: «У меня посылка для Виктории». Бегу к двери, на пороге стоит промерзший парень в шапке-ушанке с посылкой в руках. Родители уже наливают парню стопку, тот отказывается, утверждая, что на работе и ему нельзя пить. Я, в свою очередь, хватаю посылку, открываю, а там, конечно же, кукла Барби, о которой я так мечтала. Можете представить радость ребенка в такой момент?

2008 год. Иногда с ностальгией вспоминала эту волшебную историю и даже не задумывалась о том, что за ней скрывалось. Однако мама в один прекрасный день вспоминает ее и говорит: «А здорово мы придумали попросить соседа сыграть почтальона, да?»

Моему негодованию не было предела. Оказалось, родители попросили соседа постоять на улице минут 10 и немного подмерзнуть, дабы сформировать правильный образ, а потом прийти и отдать мне «посылку от Деда Мороза». А я до 18 лет была уверена, что это был подарок от самого настоящего Деда Мороза!

Уверена, что до сих пор бы про себя считала этот случай новогодним чудом, если бы не узнала правду.

Спасибо большое родителям за прекрасное детство.

Буня

Мне пять лет, и в садике на новогоднем утреннике я увидела серьги!! в ушах!!! у Деда Мороза!!!! Ааааа!!! В моем детском мозгу никак не могло это уложиться — Дед Мороз и серьги в ушах, как, как, КААААААК?! Атаковала расспросами маму, та лишь загадочно хихикала и никак не могла предоставить мне никакой убедительной версии. Нет, в Деда Мороза верить не перестала, но зерно сомнений зародилось…

Олень из упряжки Деда Мороза

С чего вы решили, что его не существует? Существует, и весьма увесистый, даже без подарков!

Бонус: короткая инструкция для тех, кто собирается быть Дедом Морозом в эти праздники. Не надо:

Оставлять чеки в подарках

Прятать подарки в шкафу

Оставлять на видном месте письма ребенка Деду Морозу

Писать открытки узнаваемым «маминым» почерком

Использовать домашние ручки и фломастеры

Перевязывать подарки «домашним» дождиком

Приходить в узнаваемой детьми обуви (и свитере! и часах!)

Слишком много пить

Что делать, если Дед Мороз подвел Сердитому немецкому мальчику не понравились подарки на Рождество. Он не растерялся и вызвал полицию