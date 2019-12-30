«Рамблеру» отказали в претензиях к «Яндексу» из-за слова «афиша»
Палата по патентным спорам не удовлетворила претензии Rambler к «Яндексу» из-за использования слова «афиша», сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент.
Товарный знак «Яндекс.Афиша», таким образом, остается в силе, пояснили в пресс-службе ведомства.
Мотивированное решение предоставят в течение месяца.
Издатель журнала «Афиша», «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) в декабре обратилась в Палату по патентным спорам с требованием запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «афиша» в названиях их сервисов. В претензии к МТС «Компании Афиша» отказали 26 декабря.
«Яндекс» 27 декабря подал иск к «Компании Афиша» в суд по интеллектуальным правам. Суть иска пока неизвестна, как следует из картотеки дел, заявление оставили без движения до 30 января 2020 года.