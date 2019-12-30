«Яндекс» подал иск к «Афише»

«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Компания Афиша» (учредитель журнала «Афиша», входит в Rambler Group), сообщает ТАСС.

Иск зарегистрирован 27 декабря, следует из картотеки арбитражных дел. Документов в базе пока нет, суть исковых требований неизвестна: в «Яндексе» и в Rambler от комментариев отказались, уточняет ТАСС.

Третьим лицом в иске указана Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

«Компания Афиша» в декабре обратилась в Палату по патентным спорам с требованием запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «афиша» в названиях сервисов. Разбирательство по жалобе на «Яндекс» пройдет 30 декабря, 26 декабря претензии «Афиши» к МТС отклонили.