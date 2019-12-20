«Рамблер» захотел запретить конкурентам использовать слово «афиша»

«Компания Афиша» (входит в Rambler Group) обратилась в Палату по патентным спорам с требованием запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «афиша» в названиях сервисов. Об этом сообщает The Bell.

Сервисы «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша» — товарные знаки соответствующих компаний, уточняет издание. Как пишут «Ведомости», оба знака зарегистрированы в 2019 году.

Разбирательство с МТС назначено на 20 декабря, с «Яндексом» — на 26 декабря. В компаниях претензии «Афиши» не прокомментировали.

«Компания Афиша» — владелец товарного знака «Афиша» и учредитель одноименного журнала, добавляют «Ведомости». Печатная версия «Афиши» не выходит с 2016 года.

В декабре Rambler через суд потребовал заблокировать стриминговый сервис Twitch из-за «пиратских трансляций» матчей Английской премьер-лиги, права на которые Rambler купил летом 2019-го. Через два дня иск к Twitch отозвали.

Также холдинг заявил об исключительных правах на веб-сервер Nginx, основатели сервера проходят по уголовному делу о нарушении авторских прав. Rambler попросил закрыть дело.