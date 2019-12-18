Rambler отозвал иск с требованием заблокировать Twitch

Rambler Group отозвал иск на 180 миллиардов рублей, поданный к стриминговому видеосервису Twitch. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Twitch.

В заявлении Rambler Group, поступившем в «Медузу», подтверждается отзыв иска. Такое решение, сообщила Rambler Group, было принято после переговоров сторон о досудебном урегулировании спора. Twitch, подчеркивается в заявлении, предоставил Rambler Group «все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты».

В заявлении Twitch сказано, что компания не выплачивала никаких финансовых компенсаций.

16 декабря стало известно, что Rambler подал в Мосгорсуд иск к Twitch на 180 миллиардов рублей из-за «пиратских трансляций» матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) на видеосервисе.

Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей АПЛ в качестве обеспечительной меры по иску. 17 декабря Роскомнадзор сообщил, что Twitch удалил записи матчей, права на которые оспаривал Rаmbler, поэтому сервису не грозит блокировка.

Rambler приобрел эксклюзивные права на трансляции матчей АПЛ летом 2019 года. До этого они принадлежали «Матч ТВ».