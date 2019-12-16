Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Руководство компании Rambler обратится в правоохранительные органы с просьбой о прекращении уголовного дела, возбужденного из-за конфликта с компанией Nginx. Такое решение было принято по итогам внеочередного заседания совета директоров Rambler, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Медузу».

В Rambler также отметили, что разрывают договор с компанией , которая обратилась в правоохранительные органы — в сообщении подчеркивается, что компания не сообщила об этом решении заранее ни совету директоров Rambler, ни Сбербанку (владеет 46,5% в Rambler Group). В дальнейшем спор, подчеркивается в пресс-релизе, будет решаться в гражданско-правовом поле.

«В современном мире ситуации споров о правах на интеллектуальную собственность встречаются повсеместно, и для технологических компаний защита своих прав является естественной, однако данные вопросы должны решаться в гражданско-правовой плоскости», — отметил в своем комментарии зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Он подчеркнул, что компания «уже несколько дней находится в контакте с основателями компании Nginx» для урегулирования вопроса.

В заявлении также подчеркивается, что при сделке Сбербанка и Rambler банк получил гарантии об отсутствии оснований для судебных разбирательств из-за объектов интеллектуальной собственности и что эти гарантии в случае с Nginx оказались нарушенными.

Как пояснил «Медузе» партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян, обращение Rambler в правоохранительные органы с просьбой закрыть дело уже не будет иметь никакой силы, так как дела, возбужденные по статье о нарушении авторских прав, не подлежат прекращению лишь на основании примирения сторон. «Следствие может принять во внимание позицию Rambler, но давать оценку тому, есть ли состав преступления в данном деле, будет самостоятельно», — сказал юрист.

Rambler заявила о возможном нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx 12 декабря. В тот же день у основателей Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова дома и в офисе прошли обыски и выемки документов. По версии Rambler, веб-сервер Nginx должен принадлежать интернет-холдингу, так как Сысоев и Коновалов на момент его создания были сотрудниками Rambler. Максим Коновалов в интервью «Медузе» называл требования Rambler «рэкетом».

Руководство Сбербанка ранее уже критиковало дело против Nginx. Герман Греф, в частности, заявлял, что ему «не нравится это уголовное разбирательство» и выражал уверенность, что такие споры должны решаться в арбитражном суде. По данным Forbes, именно Греф настоял на проведении внеочередного совета директоров Rambler для обсуждения ситуации с Nginx.