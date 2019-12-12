У разработчиков одного из самых популярных веб-серверов Nginx прошел обыск. Возможно, он связан с претензиями «Рамблера»

Игорь Сысоев Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В московском офисе компании, разрабатывающей веб-сервер Nginx, днем 12 декабря прошел обыск. Об этом рассказал пользователь твиттера Игорь Ипполитов, который, по его словам, работает в Nginx.

Об обысках в компании рассказал «Медузе» и источник на IT-рынке. Он сообщил, что «утром российский офис Nginx накрыли какие-то силовики», из офиса вывезли компьютеры, а генеральный директор и сооснователь компании Максим Коновалов был задержан. Ипполитов в твиттере писал, что, по его информации, задержаны оба основателя Nginx, Коновалов и Игорь Сысоев, их допрашивают. «Медуза» убедилась, что телефон Коновалова недоступен.

Информацию об обысках подтвердили знакомые основателя «Хабрахабра» Дениса Крючкова и ведущего телеграм-канала «Эшер II» Филиппа Кулина.

Ипполитов в твиттере выложил фотографии постановления о производстве обыска, из которых следует, что уголовное дело было возбуждено 4 декабря 2019 года по части 3 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Ущерб на сумму более 51 миллиона рублей, утверждается в документе, был причинен ООО «Рамблер Интернет Холдинг», в котором работали Сысоев и Коновалов.

В «Рамблере» сообщили «Медузе», что компания обнаружила нарушение своего исключительного права на Nginx «в результате действий третьих лиц». Для «восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав» компания уступила права на предъявление претензий и исков компании Lynwood Investments CY Ltd (в 2018 году РБК писал, что она связана с Александром Мамутом, совладельцем Rambler Group).

«Рамблер» отказался комментировать «Медузе», почему претензии возникли спустя много лет после того, как Nginx стал отдельной компанией. В разговоре с The Bell представитель «Рамблера» подчеркнул, что компания рассматривает Nginx как свое произведение, разработанное Сысоевым в рамках трудовых отношений.

Nginx — один из самых популярных веб-серверов и балансировщиков нагрузки в мире. По состоянию на август 2019 года он использовался на 31% всех сайтов. Разработка Nginx велась с 2002 года. Первая версия сервера вышла в 2004-м, а в 2011 году была основана одноименная компания. Весной 2019 года американская компания F5 Networks купила Nginx за 670 миллионов долларов.