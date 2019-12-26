«Роскосмос» впервые за 10 лет не провалил ни одного запуска

В 2019 году все запуски «Роскосмоса» оказались успешными, последним безаварийным годом до этого был 2009-й.

С космодромов Байконур и Восточный в 2019-м «Роскосмос» осуществил в общей сложности 14 стартов ракет-носителей «Союз-2», «Союз-ФГ» и «Протон-М». Речь идет о гражданских запусках, в том числе об отправке грузовых и пилотируемых кораблей к МКС.

С учетом Плесецка, откуда запускают оборудование в интересах Минобороны и Воздушно-космических сил РФ, Россия в 2019 году провела 21 космический пуск. Все запуски в интересах военных также были успешными.

В 2009 году с Байконура осуществили 24 гражданских запуска, с учетом военных пусков с Плесецка — 32, что стало рекордным числом. Для сравнения, США в 2009 году провели 24 запуска, из которых один был неудачным.

С 2010-го по 2018-й включительно ежегодно от одного до трех запусков «Роскосмоса» были неудачными.

В октябре 2018 года авария произошла при отправке корабля «Союз МС-10» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом. У второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» отключились двигатели. Овчинин и Хейг не пострадали, спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.

Ракета «Союз-2.1б» в ноябре 2017 года не смогла вывести на орбиту 19 спутников, в том числе метеорологический «Метеор-М», который упал в Атлантический океан. Это был второй запуск с космодрома Восточный.

Космический грузовик «Прогресс МС-04», стартовавший с Байконура 1 декабря 2016 года, разбился в Тыве, часть фрагментов сгорела в атмосфере. По данным «Роскосмоса», авария произошла из-за нештатного отделения третьей ступени ракеты «Союз-У». После потери «Прогресса» от ракет «Союз-У» отказались.

Самым неудачным за 10 лет стал 2011 год: «Роскосмос» потерял межпланетную станцию «Фобос-Грунт», грузовой корабль «Прогресс М-12М» и космический аппарат «Экспресс-AM4».