Роскосмос назвал причину аварии грузового корабля «Прогресс»

Роскосмос
15:56, 11 января 2017
Надежный источник

Грузовой корабль «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года не вышел на орбиту в результате нештатного отделения третьей ступени ракеты-носителя, которое было спровоцировано возгоранием насоса окислителя в двигателе. Об этом сообщил «Роскосмос».

Возгорание насоса, в свою очередь, могло быть вызвано попаданием в его полость посторонних частиц или «нарушением технологии сборки двигателя 11Д55». 

«Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете», — говорится в сообщении.

«Наиболее вероятная причина аварии — вскрытие бака „О“ третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя», — заявили в Роскосмосе.

Грузовой корабль «Прогресс МС-04» был потерян через несколько минут после взлета с космодрома «Байконур» 1 декабря. На борту корабля находились предназначенные для МКС топливо, вода, продукты питания, медикаменты и научное оборудование.
Источники в космической отрасли называли причиной аварии сбой в работе двигателя 11Д55 (РД-0110) третьей ступени ракеты-носителя. Некачественная сборка двигателя РД-0110 была названа причиной аварии «Прогресса» в августе 2011 года.

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