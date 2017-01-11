Роскосмос назвал причину аварии грузового корабля «Прогресс»

Грузовой корабль «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года не вышел на орбиту в результате нештатного отделения третьей ступени ракеты-носителя, которое было спровоцировано возгоранием насоса окислителя в двигателе. Об этом сообщил «Роскосмос».

Возгорание насоса, в свою очередь, могло быть вызвано попаданием в его полость посторонних частиц или «нарушением технологии сборки двигателя 11Д55».

«Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете», — говорится в сообщении.

«Наиболее вероятная причина аварии — вскрытие бака „О“ третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя», — заявили в Роскосмосе.